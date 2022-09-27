Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве хранивший на балконе тело пенсионерки мужчина признался в ее убийстве

В Москве задержали убийцу пенсионерки, мумифицированное тело которой нашли на балконе

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве задержали 45-летнего мужчину за убийство 88-летней пенсионерки. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 21 сентября на балконе дома на улице Ангарской обнаружили мумифицированное тело женщины, упакованное в пять слоев полиэтилена. В ходе допроса фигурант признался в убийстве и рассказал, что отравил жертву психотропными и сердечными препаратами.

Ранее сообщалось, что сожитель умершей пенсионерки рассказывал, что проживал вместе с женщиной в течение 10 лет, а когда она скончалась, решил спрятать ее тело в квартире. При этом следов насильственной смерти на теле не было обнаружено.

В настоящий момент следователи планируют назначить подозреваемому психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за референдумов
Бастрыкин поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске
В Госдуме прокомментировали готовность Тимати к мобилизации
Тарасова оценила включение дочери Тутберидзе в заявку на турнир в России
В Москве хранивший на балконе тело пенсионерки мужчина признался в ее убийстве
Российская ведущая рассказала о сложностях на российско-грузинской границе
В Германии высказались о причинах падения давления в «Северном потоке»
Российские десантники применили МТ-ЛБ с «Васильком»
Хирург подсказала простые способы избежать ожирения
Звезда российского TikTok похвасталась квартирой в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.