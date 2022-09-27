В Москве хранивший на балконе тело пенсионерки мужчина признался в ее убийстве

В Москве задержали убийцу пенсионерки, мумифицированное тело которой нашли на балконе

В Москве задержали 45-летнего мужчину за убийство 88-летней пенсионерки. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 21 сентября на балконе дома на улице Ангарской обнаружили мумифицированное тело женщины, упакованное в пять слоев полиэтилена. В ходе допроса фигурант признался в убийстве и рассказал, что отравил жертву психотропными и сердечными препаратами.

Ранее сообщалось, что сожитель умершей пенсионерки рассказывал, что проживал вместе с женщиной в течение 10 лет, а когда она скончалась, решил спрятать ее тело в квартире. При этом следов насильственной смерти на теле не было обнаружено.

В настоящий момент следователи планируют назначить подозреваемому психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

