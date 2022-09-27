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МИД России призвал ООН к «более взвешенной» позиции по Украине

Замглавы МИД России призвал замгенсека ООН к «более взвешенной» позиции по Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обратился к заместителю генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и призвал ее «к более взвешенной и беспристрастной» позиции по Украине. Цитату приводит РИА Новости.

Вершинин обратился к Дикарло и ее коллегам с таким призывом в рамках встречи, которая прошла 26 сентября в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН. «Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе», — говорится в комментарии МИД.

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Кроме того, стороны обсудили обстановку в Сирии и Ливии, а также «отдельные аспекты» политики Секретариата ООН.

Неделя Генассамблеи в Нью-Йорке проходила с 20 по 26 сентября, на нее собралось руководство всех стран мира. Главным пунктом повестки стали боевые действия на Украине.

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Виктория Кондратьева
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