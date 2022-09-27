Дизайнер предложил невесте похудеть перед примеркой во избежание переплаты

Дизайнер попросил подругу пользовательницы MotherofGoats похудеть перед примеркой

Модельер попросил подругу пользовательницы MotherofGoats похудеть перед примеркой свадебного платья во избежание переплаты. Соответствующий пост появился на портале Mumsnet.

Автор публикации заявила, что ее приятельница заказала праздничный наряд у известного дизайнера. Однако во время подгонки изделия по фигуре невесте сообщили, что у нее «промежуточный размер». По этой причине ей предложили либо доплатить 450 фунтов стерлингов (приблизительно 29 тысяч рублей), либо подписать договор, согласно которому покупательница обязуется похудеть примерно на шесть килограммов перед последней примеркой. Известно, что итоговая встреча должна состояться за четыре месяца до бракосочетания, запланированного на июнь 2023 года. «Это нормально? Я считаю, что это ужасно и токсично», — возмутилась юзерша.

Данная история вызвала смешанную реакцию у других пользователей. «Думаю, в компании уже сталкивались с невестами, которые обещали похудеть, но не делали этого. Девушка могла бы просто заказать больший размер», «Да, оплата наряда большего размера кажется разумным решением», «Даже если она похудеет, это не значит, что платье меньшего размера подойдет. Ведь неизвестно, как именно похудение изменит ее фигуру», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре сообщалось, что австралийка Ванесса Спано, которая обычно носит одежду размера L-XL, ушла из магазина в слезах после упрека продавца в полноте. «Сотрудница со злостью сказала, что у них нет платьев для таких, как я. Мне стало ужасно стыдно, потому что наш разговор слышали все другие посетители», — рассказала девушка.