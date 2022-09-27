Чешской промышленности предрекли крах

Аналитик Штепан: принятые Прагой решения привели к апокалипсису в энергетике страны

Эксперт в области энергетики, нефти и газа Владимир Штепан (Vladimír Štěpán) предрек крах чешской промышленности. Такой прогноз он сделал в эфире Radio universum.

По его мнению, к этому приведут решения правительства. В частности, он указал на предложение властей по поддержке, которое касается только компаний с операционными убытками. «То есть если у меня была прибыль в сто миллионов, а теперь из-за цен на энергию у меня остались два миллиона, то мне нужны огромные инвестиции, чтобы выжить, но государственной помощи мне не полагается, и я ее не получу», — объяснил аналитик.

Штепан также обратил внимание, что некоторые фирмы уже стали банкротами. Кроме того, часть компаний переносит производство за границу. В связи с этим эксперт заключил, что принятые Прагой решения привели к апокалипсису в энергетике страны.

Ранее обозреватель iDNES.cz Томаш Лански заявил, что из-за антироссийских санкций Чехия может столкнуться с энергетическим кризисом. Зависимость от российского газа ставит жителей страны в тупик: с одной стороны они не хотят получать топливо от президента России Владимира Путина, с другой — остро в нем нуждаются. Он также назвал три зимних сценария газового кризиса.