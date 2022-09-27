Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Чешской промышленности предрекли крах

Аналитик Штепан: принятые Прагой решения привели к апокалипсису в энергетике страны

Фото: David W Cerny / Reuters

Эксперт в области энергетики, нефти и газа Владимир Штепан (Vladimír Štěpán) предрек крах чешской промышленности. Такой прогноз он сделал в эфире Radio universum.

По его мнению, к этому приведут решения правительства. В частности, он указал на предложение властей по поддержке, которое касается только компаний с операционными убытками. «То есть если у меня была прибыль в сто миллионов, а теперь из-за цен на энергию у меня остались два миллиона, то мне нужны огромные инвестиции, чтобы выжить, но государственной помощи мне не полагается, и я ее не получу», — объяснил аналитик.

Штепан также обратил внимание, что некоторые фирмы уже стали банкротами. Кроме того, часть компаний переносит производство за границу. В связи с этим эксперт заключил, что принятые Прагой решения привели к апокалипсису в энергетике страны.

Ранее обозреватель iDNES.cz Томаш Лански заявил, что из-за антироссийских санкций Чехия может столкнуться с энергетическим кризисом. Зависимость от российского газа ставит жителей страны в тупик: с одной стороны они не хотят получать топливо от президента России Владимира Путина, с другой — остро в нем нуждаются. Он также назвал три зимних сценария газового кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Небензя заявил о продолжении «процесса» референдумов в Донбассе
Изучен эффект кофе на продолжительность жизни
Россиянам назвали основные проблемы при покупке «вторички»
Польша предупредила Россию о рисках применения ядерного оружия
Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.