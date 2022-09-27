Российского депутата задержали за получение взятки в 900 тысяч рублей

Депутата заксобрания Новосибирской области Лаптева задержали за взятку в 900 тысяч рублей

Бывшего сенатора и депутата заксобрания Новосибирской области седьмого созыва Владимира Лаптева задержали за получение взятки почти в миллион рублей. Об этом во вторник, 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, он предложил знакомому депутату должность в комитете, которая оплачивалась из бюджета. В качестве вознаграждения тот через год передал ему зарплатную карту, на которую за 12 месяцев было начислено 900 тысяч рублей. Лаптев потратил их на личные нужды.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.

Вдадимир Лаптев был сенатором от Новосибирской области в Совфеде с 2015 по 2020 года. В сентябре 2020 года его избрали депутатом Законодательного собрания региона.