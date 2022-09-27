Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского депутата задержали за получение взятки в 900 тысяч рублей

Депутата заксобрания Новосибирской области Лаптева задержали за взятку в 900 тысяч рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего сенатора и депутата заксобрания Новосибирской области седьмого созыва Владимира Лаптева задержали за получение взятки почти в миллион рублей. Об этом во вторник, 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, он предложил знакомому депутату должность в комитете, которая оплачивалась из бюджета. В качестве вознаграждения тот через год передал ему зарплатную карту, на которую за 12 месяцев было начислено 900 тысяч рублей. Лаптев потратил их на личные нужды.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.

Вдадимир Лаптев был сенатором от Новосибирской области в Совфеде с 2015 по 2020 года. В сентябре 2020 года его избрали депутатом Законодательного собрания региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Объявлено о беспрецедентных разрушениях на «Северном потоке»
Имя Жириновского присвоили ранее безымянной улице в Москве
Россияне стали массово скупать заграничные отказные туры
В Херсонской области назвали дату получения первых результатов референдума
В российском регионе мобилизовали более 320 чиновников
Российского депутата задержали за получение взятки в 900 тысяч рублей
Оператор оценил сроки восстановления работы на ветках «Северного потока»
Власти Казахстана решили выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян
Запретивший мужчинам выезжать российский регион снял это ограничение
Хранивший полгода на балконе женский труп москвич признался в убийстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.