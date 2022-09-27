Названа причина неконтролируемой тяги к перекусам

Диетолог Саволюк: неконтролируемые перекусы говорят о попытках мозга сбежать от стресса

Неконтролируемые перекусы — это попытка мозга сбежать от стресса, объяснила аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк. По словам медика, такой способ отвлечься от проблем может привести к серьезным нарушениям здоровья. В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказала, как контролировать желание заедать стресс и чем можно заменить нездоровые перекусы.

Избыточный стресс

Желание перекусить во время стрессовой ситуации — это механизм защиты организма, сообщила Саволюк. Таким образом мозг пытается переключить психику человека, дать ей передышку от негативных эмоций.

«Еда для человека — источник положительных эмоций. Чем она калорийнее, чем больше в ней простых углеводов, жира, калорий — тем эффект сильнее», — указала специалист.

Сам процесс пережевывания пищи — это нагрузка на мышцы, добавила она. При работе они помогают утилизировать адреналин, объяснила Саволюк. «Это реально частично снижает уровень тревожности», — пояснила медик.

Перечисленные положительные эффекты от попыток убежать от стресса в перекус очень недолговременны. И еще грозят здоровью лишними килограммами и их последствиями Антонина Саволюк диетолог

«Наш мозг устроен так, что всегда будет выбирать самый простой путь с точки зрения затрат ресурсов. Ресурс — это силы и время,. Когда их и так не хватает, где уж тут думать об отдаленных последствиях чашечки кофе с булочкой. Это потом когда-нибудь случится холецистит, сахарный диабет, сердечная недостаточность, инсульт, а сейчас нужно срочно успокоиться», — так медик объяснила непреодолимую тягу человека к перекусам.

Она добавила, что сейчас люди находятся в условиях избыточного стресса. Кризисы, пандемия, внешние факторы — все это усугубляет состояние психики, на которую и без прочего давят привычный ежедневный стресс.

Это крайне опасно для нашего здоровья. И оставлять этот стресс без внимания, пустив дело на самотек, тоже нельзя Антонина Саволюк диетолог

Что делать?

«Конечно, в идеале нужно отрабатывать стресс в процессе рабочего дня физиологичными способами. А именно — прогулками, легкой физической активностью. Можно потанцевать пару минут, посмеяться весело над чем-то», — посоветовала Саволюк.

Возвращаясь к перекусам, специалист заявила, что полностью их исключать из рациона не следует. Попытаться перебороть свой организм, что-то запрещая ему, значит привести его в еще большее состояние стресса. Врач посоветовала во все перекусы пить жидкость.

«Большая чашка ароматного зеленого или травяного чая позволит вам расслабиться, почувствовать себя в безопасности, и переключиться мысленно на вкус и запах напитка. Только это должен быть действительно натуральный полезный напиток. Добавьте в него палочку корицы, дольку лимона, немного мяты, мелиссы, цветки календулы. Такая чашка объемом от 500 миллилитров — это уже идеальный перекус, а калорий вообще нет», — поделилась диетолог.

Если хочется чего-то сладкого к напитку, то можно добавить к перекусу сухофруктов. Выбирать следует натуральные, не вымоченные в сиропе, посоветовала Саволюк. Также в качестве дополнения к чашке чая подойдут яблоки и груши, указала диетолог.

Если вы привыкли автоматически что-то жевать в процессе работы, и чаще всего это какие-то сушки, печенье, снеки, то устроим еще одну подмену. Шайбочки морковки — идеальный перекус Антонина Саволюк диетолог

«Она сладкая, душистая, хорошо переносит транспортировку в контейнере. Хорошо нагрузит ваши жевательные мышцы, и это лишняя доза витаминов», — порекомендовала медик.

Кофе также может подойти в качестве перекуса, добавила Саволюк. Она указала, что это должен быть натуральный молотый кофе без молока и сахара. Также эксперт добавила, что пить этот напиток следует употреблять не в процессе работы, а именно в перерыве, когда можно полностью насладиться его запахом и вкусом.

Диетолог также порекомендовала не забывать пить воду. Психическое состояние также зависит от водного баланса как от сна и режима питания, указала медик.

Ранее ученые Дартмутского колледжа раскрыли, что различные физические упражнения по-разному влияют на когнитивные способности и психическое здоровье. В результате их исследования выяснилось, что участники, которые часто тренировались с умеренной интенсивностью, как правило, лучше справлялись с задачами на эпизодическую память, в то время как участники, которые часто тренировались с высокой интенсивностью, лучше справлялись с задачами на пространственную память. Малоподвижные участники, которые редко тренировались, как правило, хуже справлялись с задачами на пространственную память.