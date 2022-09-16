Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыто влияние упражнения на психическое здоровье

Scientific Reports: раскрыта связь между упражнениями, памятью и психическим здоровьем

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Ученые Дартмутского колледжа раскрыли, что различные физические упражнения по-разному влияют на когнитивные способности и психическое здоровье. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 113 пользователей Fitbit, которые выполнили серию тестов на память, ответили на вопросы о психическом здоровье, а также сообщили о своей физической форме за предыдущий год. Данные включали ежедневное количество шагов, среднюю частоту сердечных сокращений, время, которое было потрачено на тренировки, и другую собранную информацию в течение полного календарного года.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Два набора когнитивных тестов были направлены на проверку «эпизодической» памяти — типа памяти, который используется для запоминания автобиографических событий. Другой набор задач был разработан для проверки «пространственной» памяти, которая связана с запоминанием мест. Последний набор тестов проверял «ассоциативную» память — способность запоминать связи между понятиями или другими воспоминаниями.

Специалисты ожидали, что более активные люди будут иметь лучшие показатели памяти и психического здоровья, однако результат оказался сложнее. Участники, которые часто тренировались с умеренной интенсивностью, как правило, лучше справлялись с задачами на эпизодическую память, в то время как участники, которые часто тренировались с высокой интенсивностью, лучше справлялись с задачами на пространственную память. Малоподвижные участники, которые редко тренировались, как правило, хуже справлялись с задачами на пространственную память.

Участники, которые занимались более интенсивно, также сообщали о более высоком уровне стресса, в то время как люди, которые регулярно тренировались с меньшей интенсивностью, демонстрировали более низкие показатели тревоги и депрессии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Володин указал на разочарование Запада и США в контрнаступлении Украины
В Германии оценили вероятность ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»
Россиянам назвали риски при покупке квартир
В российском жилом доме прогремел взрыв
Раскрыто влияние упражнения на психическое здоровье
Опубликована история трамвайных путей на Красной площади
Утечку аммиака на хладокомбинате в Новосибирске ликвидировали
Под Москвой водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию
У пожизненно заключенного экс-мэра Махачкалы изъяли 356 объектов недвижимости
Суд наказал россиянина за подготовку теракта в учебном заведении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.