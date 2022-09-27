Кадыров высказался об укрепрайонах ВСУ фразой «сыпятся словно карточные домики»

Глава Чечни Кадыров заявил, что укрепрайоны ВСУ сыпятся как карточные домики

Укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских подразделений. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, на передовой есть существенные успехи. Несмотря на успешное наступление союзных войск находятся люди, которые распространяют фейки, подчеркнул политик.

«Не стоит сомневаться в боеспособности и профессионализме наших бойцов, поскольку ликвидация абсолютно любого отряда националистов для них не составляет особого труда», — написал Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики сообщал, что группа бойцов из второй части личного состава батальона «Юг-Ахмат» и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения специальной военной операции.