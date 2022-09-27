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Кадыров высказался об укрепрайонах ВСУ фразой «сыпятся словно карточные домики»

Глава Чечни Кадыров заявил, что укрепрайоны ВСУ сыпятся как карточные домики

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сыпятся как карточные домики под натиском бойцов чеченских подразделений. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, на передовой есть существенные успехи. Несмотря на успешное наступление союзных войск находятся люди, которые распространяют фейки, подчеркнул политик.

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«Не стоит сомневаться в боеспособности и профессионализме наших бойцов, поскольку ликвидация абсолютно любого отряда националистов для них не составляет особого труда», — написал Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики сообщал, что группа бойцов из второй части личного состава батальона «Юг-Ахмат» и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения специальной военной операции.

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Анастасия Шейкина
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