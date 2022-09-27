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Кадыров сообщил об отправлении батальона «Юг-Ахмат» в Донбасс из Чечни

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправлении батальона «Юг-Ахмат» в Донбасс из Грозного

Фото: Globallookpress.com

Группа бойцов из второй части личного состава батальона «Юг-Ахмат» и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения специальной военной операции в Донбасс. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, вторая часть личного состава батальона под руководством командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных в стенах Российского университета спецназа, уже вылетели из Грозного.

Днем ранее наземным путем в Донбасс отправилась первая группа военных батальона «Юг-Ахмат», добавил Кадыров.

26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен сбитый квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка». Он уточнил, что подписан именно боевой заряд беспилотника. Видимо противники рассчитывали, что заряд сдетонирует, а надпись никто не увидит, однако они ошиблись, заключил политик.

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Сергей Истомин
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