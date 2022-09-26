Кадыров показал сбитый коптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»

Кадыров опубликовал видео с показанным на нем коптером с надписью «Привет из Нью-Йорка»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен сбитый квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка». Соответствующий ролик он выложил в своем Telegram-канале.

«Я уже неоднократно говорил о том, что в ходе специальной военной операции (СВО), помимо украинских националистов, наши подразделения активно противостоят иностранным наемникам из стран НАТО. На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям», — написал глава региона.

Он уточнил, что подписан именно боевой заряд беспилотника. Видимо, продолжил Кадыров, противники рассчитывали, что заряд сдетонирует, а надпись никто не увидит, однако они ошиблись. Он добавил, что для таких случаев в русском языке есть выражение «каков привет, таков и ответ», и также заявил, что ответ не заставит себя долго ждать.

Ранее глава Чечни предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка пяти миллионов человек.