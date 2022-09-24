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Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств

Глава Чечни Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка 5 миллионов человек. Об этом он написал в Telegram.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — добавил Кадыров.

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По его словам, если оставить половину сотрудников на служебном посту, вторая половина в количестве 2,5 миллиона человек «снесет любую западную армию». Руководители этих подразделений в настоящее время могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений, заключил глава республики.

Ранее Кадыров прокомментировал действия россиян, которые покидают страну из-за объявленной мобилизации. По словам главы Чечни, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище.

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Сергей Истомин
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