В Госдуме предложили освободить мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ
Депутаты Государственной Думы от фракции «Единая Россия» (ЕР) предложили освободить мобилизованных и членов их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте политсилы.
С поправками выступили зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев. Отмечается, что норму включат в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, которые могут претендовать на компенсацию взносов за капремонт.
26 сентября сообщалось, что Минстрой одобрил освобождение мобилизованных граждан от начисления пени за неуплату указанной в квитанции суммы.
Ранее стало известно, что Федеральная нотариальная палата (ФНП) освободит мобилизованных россиян от оплаты ряда услуг. Отмечалось, что у призывников появится возможность получить необходимые им услуги правового и технического характера вне очереди в любой нотариальной конторе страны.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение было принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства.