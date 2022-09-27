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В Госдуме предложили освободить мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ

Депутаты от ЕР предложили освободить семьи мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Депутаты Государственной Думы от фракции «Единая Россия» (ЕР) предложили освободить мобилизованных и членов их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте политсилы.

С поправками выступили зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев. Отмечается, что норму включат в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, которые могут претендовать на компенсацию взносов за капремонт.

26 сентября сообщалось, что Минстрой одобрил освобождение мобилизованных граждан от начисления пени за неуплату указанной в квитанции суммы.

Ранее стало известно, что Федеральная нотариальная палата (ФНП) освободит мобилизованных россиян от оплаты ряда услуг. Отмечалось, что у призывников появится возможность получить необходимые им услуги правового и технического характера вне очереди в любой нотариальной конторе страны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение было принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства.

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Алина Гончарова
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