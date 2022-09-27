В Госдуме предложили освободить мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ

Депутаты от ЕР предложили освободить семьи мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ

Депутаты Государственной Думы от фракции «Единая Россия» (ЕР) предложили освободить мобилизованных и членов их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте политсилы.

С поправками выступили зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев. Отмечается, что норму включат в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, которые могут претендовать на компенсацию взносов за капремонт.

26 сентября сообщалось, что Минстрой одобрил освобождение мобилизованных граждан от начисления пени за неуплату указанной в квитанции суммы.

Ранее стало известно, что Федеральная нотариальная палата (ФНП) освободит мобилизованных россиян от оплаты ряда услуг. Отмечалось, что у призывников появится возможность получить необходимые им услуги правового и технического характера вне очереди в любой нотариальной конторе страны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение было принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства.