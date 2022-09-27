Франция увеличит военный бюджет для финансирования армии

Франция увеличит военный бюджет до 44 миллиарда евро для финансирования армии

Франция увеличит военный бюджет в 2023 году до 44 миллиарда евро для финансирования армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил республики.

«В 2023 году бюджет французской армии будет увеличен в шестой раз подряд и составит 43,9 миллиарда евро», — указали в Минобороны.

Расходы на французскую армию таким образом вырастут на три миллиарда евро по сравнению с 2022 годом.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». По его словам, годовой оборонный бюджет к 2030 году составит около 100 миллиардов фунтов стерлингов (109 миллиардов долларов), что на 52 миллиарда фунтов больше текущей суммы, которую министр обороны назвал «огромной».