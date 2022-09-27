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Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа

Bloomberg: Европа готова пережить зиму без российского газа

Фото: Albert Gea / Reuters

Европа готова к зиме без российского газа, говорится в исследовании Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Интенсивные закупки сжиженного природного газа (СПГ) ЕС означают, что этой зимой у нее будет достаточно топлива для выработки электроэнергии, пишет Bloomberg.

Предстоящей зимой регион может импортировать СПГ почти на 40 процентов больше, чем годом ранее, а следующим летом он способен увеличить закупки примерно на 14 процентов для восстановления утраченных запасов. Этого достаточно, чтобы компенсировать полную остановку поставок российского топлива и пережить холодную погоду, отмечает издание.

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Чтобы получить дополнительные объемы, европейским покупателям необходимо будет приобрести на спотовом рынке СПГ на 90 процентов больше газа, чем они получили по долгосрочным контрактам, что еще больше усилит конкуренцию с Азией. Это поддержит мировые цены на газ, которые резко выросли с тех пор, как Европа захотела уменьшить свою зависимость от России. Также стал известен прогноз BNEF, согласно нему, Европа импортирует 40 миллионов тонн СПГ этой зимой и немного больше летом. Между тем, больше российского СПГ будет поступать в Китай, спрос на который зимой, как ожидается, упадет на 16 процентов по сравнению с прошлым годом.

27 сентября в Европе состоялось торжественное открытие газопровода Baltic Pipe, который мог бы стать альтернативой российскому «Северному потоку».

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Платон Щукин
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