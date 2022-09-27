Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа

Bloomberg: Европа готова пережить зиму без российского газа

Европа готова к зиме без российского газа, говорится в исследовании Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Интенсивные закупки сжиженного природного газа (СПГ) ЕС означают, что этой зимой у нее будет достаточно топлива для выработки электроэнергии, пишет Bloomberg.

Предстоящей зимой регион может импортировать СПГ почти на 40 процентов больше, чем годом ранее, а следующим летом он способен увеличить закупки примерно на 14 процентов для восстановления утраченных запасов. Этого достаточно, чтобы компенсировать полную остановку поставок российского топлива и пережить холодную погоду, отмечает издание.

Чтобы получить дополнительные объемы, европейским покупателям необходимо будет приобрести на спотовом рынке СПГ на 90 процентов больше газа, чем они получили по долгосрочным контрактам, что еще больше усилит конкуренцию с Азией. Это поддержит мировые цены на газ, которые резко выросли с тех пор, как Европа захотела уменьшить свою зависимость от России. Также стал известен прогноз BNEF, согласно нему, Европа импортирует 40 миллионов тонн СПГ этой зимой и немного больше летом. Между тем, больше российского СПГ будет поступать в Китай, спрос на который зимой, как ожидается, упадет на 16 процентов по сравнению с прошлым годом.

27 сентября в Европе состоялось торжественное открытие газопровода Baltic Pipe, который мог бы стать альтернативой российскому «Северному потоку».