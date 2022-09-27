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Задержание ФСБ мигранта за вербовку мусульман в запрещенное ИГ попало на видео

ФСБ показала видео задержания 24-летнего мигранта, вербовавшего мусульман в запрещенное ИГ

ФСБ показала видео задержания 24-летнего мигранта, вербовавшего мусульман в ряды «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Запись во вторник, 27 сентября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в дом к фигуранту, кладут его на пол и забирают у него телефон. Затем молодой человек дает признательные показания.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали вербовщика — гражданина одной из стран Центральной Азии. Он пропагандировал идеологию террористической организации среди своих соотечественников в Москве и Воронеже. Также вербовщик ИГ распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке в интернете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Фигурант признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

Екатерина Власова
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Задержание ФСБ мигранта за вербовку мусульман в запрещенное ИГ попало на видео
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