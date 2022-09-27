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Сотрудники ФСБ задержали мигранта за вербовку мусульман в запрещенное ИГ

В Москве ФСБ задержала 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в запрещенное ИГ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, фигурант — гражданин одной из стран Центральной Азии. Он пропагандировал идеологию террористической организации среди свои соотечественников в Москве и Воронеже. Также вербовщик ИГ распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке в интернете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Фигурант признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

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Екатерина Власова
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