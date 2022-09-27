Кремль заявил об изменениях на подконтрольных территориях после референдумов

Песков: ситуация на подконтрольных территориях изменится юридически после референдумов

После референдумов на взятых под контроль территориях ситуация кардинальным образом изменится с юридической точки зрения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что российские законодатели, органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы к возможному вхождению в состав России новых субъектов после референдумов.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Они продлятся до 27 сентября включительно. В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав РФ.