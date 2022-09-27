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Кадыров ответил на санкции Новой Зеландии фразой «где находится»

Кадыров прокомментировал санкции Новой Зеландии фразой «подзабыл, где находится»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на введенные против него Новой Зеландией санкции и заявил, что «подзабыл, где она находится». Свое мнение на ограничения он выразил в личном Telegram-канале.

«Немного подзабыл, где она находится, и решил проверить, не та ли Новая Зеландия, которая в шестнадцати тысячах километров? Точно! Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Вам-то чем не угодил?» — написал глава республики.

Он поинтересовался, как именно Новая Зеландия собирается ему «насолить». Однако он назвал этот вопрос риторическим, так как, по его мнению, просто выслуживаются и «шаркают ножкой перед хозяином».

«Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать!» — добавил Кадыров.

О вводе персональных санкций против ряда граждан России, в том числе и Рамзана Кадырова, Новой Зеландией стало известно 27 сентября. Глава новозеландского МИД Нанаиа Махута уточнила, что под ограничения попали 19 россиян.

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Никита Абрамов
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