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Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова

Новая Зеландия ввела новые санкции против 19 россиян, в том числе против Кадырова
СюжетСанкции против России:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против граждан России на фоне военной операции на Украине. Об этом заявила глава новозеландского МИД Нанаиа Махута, передает РИА Новости.

Под ограничения попали 19 россиян, в том числе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам Махуты, рестрикции Новой Зеландии также коснулись некоторых федеральных министров, а также родственников президента России Владимира Путина.

«Украина ясно дает знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем», — заключила глава МИД.

Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила реформировать Совет Безопасности (СБ) ООН. В частности, глава правительства призвала отменить право вето для постоянных членов Совбеза ООН, чтобы помешать членам Совета преследовать национальные интересы.

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Виктория Кондратьева
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