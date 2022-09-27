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СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в московском клубе мужчины

В Москве задержали 58-летнего мужчину, устроившего стрельбу у клуба и ранившего охранника

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили дело в отношении 58-летнего мужчины, устроившего стрельбу у клуба на Пресненском валу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

По данным ведомства, днем 26 сентября фигурант не менее трех раз выстрелил в охранника заведения из охотничьего ружья и ранил его. Пострадавшего доставили в больницу. Вскоре мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности Пресненского межрайонного прокурора Никита Иванов. Прокуратура контролирует расследование дела.

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Екатерина Власова
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