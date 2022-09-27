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Модели прошлись по подиуму в оголяющих тело нарядах и подверглись критике в сети

Модели прошлись на показе Weinsanto в оголяющих тело нарядах и подверглись критике в сети

Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Модели прошлись по подиуму в откровенных нарядах и подверглись критике в сети. Соответсвующие снимки и комментарии опубликованы на Daily Mail.

Известно, что манекенщицы приняли участие в показе бренда Weinsanto, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Так, одна из участниц дефиле представила публике бежевое платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. В то же время другую модель запечатлели в кроп-топе с оголяющими тело вырезами.

Помимо этого, одна из девушек позировала перед фотографами в сетчатом платье длины макси, которое обвивали косы из натуральных волос, на ногах модели также были видны длинные волосы. Помимо этого, визажисты нанесли на лицо многих манекенщиц яркий мейкап, а также сделали укладки с эффектом мокрых прядей.

Читатели издания обругали опубликованные снимки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Нет слов», «Зачем вообще что-то надевать?», «Идеально для шопинга», «Какой кошмар», «Что это вообще такое?», «Я в замешательстве», — высказывались пользователи сети.

Ранее 52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в пиджаке на голое тело на дефиле люксовой марки Hugo Boss, которое состоялось во время Недели моды, проходившей в Милане.

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Карина Черных
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