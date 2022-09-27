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Британский фондовый рынок потерял полтриллиона долларов с приходом Лиз Трасс

Bloomberg: британский фондовый рынок потерял полтриллиона долларов с приходом Лиз Трасс

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

С тех пор как Лиз Трасс пришла на пост премьер-министра Соединенного Королевства, британский фондовый рынок потерял как минимум полтриллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

С 5 сентября индекс FTSE 350 Лондонской биржи, который является главным показателем успешности британской экономики, потерял более 300 миллиардов долларов рыночной капитализации. За это время индекс государственных облигаций страны, который отражает изменение стоимости госдолга, обвалился, потеряв в цене более 173 миллиардов долларов. Также на 29 миллиардов долларов подешевели номинированные в фунтах облигации с высоким рейтингом.

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Серьезную распродажу акций и облигаций, которая повлекла за собой падение национальной валюты до рекордно низкой отметки, спровоцировала новая бюджетная политика Трасс. Британские инвесторы стали опасаться, что инфляция и госдолг резко вырастут на фоне ряда повышений базовой процентной ставки. Доверие британских инвесторов было в том числе подорвано решением Минфина снизить налоги в стране.

В 2022 году британская экономика столкнулась со структурным кризисом, признаками которого стали, среди прочего, рекордно высокая за последние десятилетия инфляция (по итогам августа она составила 9,9 процента в годовом выражении) и снижение деловой активности. Особенно резким оказался рост цен на энергоносители. Сейчас в планах британского правительства обеспечить устойчивый рост ВВП страны на 2,5 процента в год.

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Мария Грушко
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