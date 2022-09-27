Минобороны предложило допускать любых военнослужащих к миротворческим миссиям

МО России предложило допускать любых военных к миротворческим миссиям после подготовки

Министерство обороны России предложило допускать любых военнослужащих к миротворческим миссиям после прохождения специальной подготовки. Ведомство подготовило соответствующие поправки к действующему закону, с документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения намерены внести в статью 8 закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Пока к миротворческим миссиям могут привлекать только военных, которые проходят службу по контракту. Для участия в миссии им необходимо пройти предварительную спецподготовку.

Разработанные Минобороны поправки предложены с целью «совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия ‎в миротворческой деятельности», указано в пояснительной записке к законопроекту.

По статье 7 действующего закона, решение об отправке российского контингента для выполнения миротворческой деятельности вправе принять президент на основании постановления Совфеда о возможности использования Вооруженных сил за рубежом.

Миротворческая миссия России действует в непризнанном Приднестровье, которое объявило о независимости от Молдавии в 1990-м, и в Нагорном Карабахе из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном. В начале года Россия участвовала в отправке миротворческих сил организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан по просьбе лидера государства Касым-Жомарт Токаева.