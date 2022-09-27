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Стало известно о состоянии Бориса Моисеева перед смертью

Музыкант Сергей Пенкин рассказал, что перед смертью Моисеев мучился из-за тяжелой болезни
Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Globallookpress.com

Российский музыкант Сергей Пенкин рассказал о состоянии певца Бориса Моисеева перед смертью. Его слова передает издание Teleprogramma.

Со слов Пенкина стало известно, что перед смертью артист мучился, поскольку тяжелая болезнь забирала у него все силы. «Борис был очень талантливым режиссером и хорошим танцором. Очень жаль, что в последнее время он так мучился. И вдвойне жаль, что мы все потеряли такого талантливого человека», — отметил исполнитель.

Как сообщает Teleprogramma, причиной смерти стал третий по счету инсульт.

В последние несколько лет неоднократно сообщалось об ухудшении здоровья певца. В 2020 году Моисеев называл подобные новости слухами. «Ну, да, похоронили меня в очередной раз. Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — говорил артист. По его словам, ему регулярно звонили журналисты с вопросами о его здоровье.

О смерти Моисеева стало известно 27 сентября. Ему было 68 лет.

Ранее арт-директор Моисеева Сергей Горох раскрыл подробности смерти певца.

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