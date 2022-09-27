Исторический облик старой части Владикавказа восстановят

Власти Владикавказа восстановят исторический облик старой части города

Власти Владикавказа планируют восстановить исторический облик одной из старейших улиц города — проспекта Мира. Об этом сообщает ТАСС.

«В планах администрации города — восстановить первозданный, исторический облик зданий в старейшей части города — на проспекте Мира», — сообщили в администрации местного самоуправления по итогам совещания комитета по охране и использованию объектов культурного наследия.

В мэрии планируют создать межведомственную комиссию по вопросам взаимодействия при выдаче заключений на реставрационные работы в историческом центре Владикавказа.

Отмечается, что исторический центр города в основном состоит из памятников архитектуры. «Здесь каждый дом связан с историей старого города, и ее сохранение — одна из основных наших задач. Мы должны общими усилиями не допустить незаконное строительство по незнанию или халатности», — сказал глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.