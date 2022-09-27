В Подмосковье проголосовали жители Донбасса и освобожденных территорий

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей завершают голосование в Подмосковье

Сегодня проходит заключительный день референдумов за присоединение к Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Жители этих территорий с 23 сентября могли проголосовать, в том числе, и в Подмосковье. Избирательные участки организованы в 11 городских округах: Дмитровский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Щелково, Балашиха, Коломна, Красногорск, Люберцы, Домодедово и Чехов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы Московской области.

Ярослава Левченко находится сейчас в одном из пунктов временного размещения. Она приехала с двумя дочерями из Куйбышевского района Донецка, который регулярно подвергается обстрелам. Ни жить, ни работать дома было уже невозможно. Квартира чудом уцелела, машину и гараж разбомбили.

«После проведения референдума, думаю, жизнь в Донецке изменится. Восемь лет мы уже на одном месте топчемся, — сказала Ярослава. — Мы хотим, чтобы люди жили мирно. Русский язык для нас родной, мы все на нем разговариваем в Донецке. Наше будущее связано с Россией. Вот и сейчас нам не Украина помогла, а Россия — дала временное проживание, одежду, вещи, все необходимое, помогла с документами. Мои дети накормлены, обуты, одеты, младшая дочь ходит в школу».

Юлия Кудина также вынуждена была уехать из Донецка из-за детей, у нее их трое. «Если бы с ними что-то случилось, я себе этого бы не простила. Я продолжаю общаться со знакомыми, кто остался на Родине, и понимаю, что приняла правильное решение, что уехала, — рассказала Юлия. — Это второй референдум в моей жизни, первый был в 2014 году, когда мы голосовали за независимость республики. Сейчас должно случиться то, что и должно — историческое объединение. Донбасс — это русскоговорящий мир, мы думаем, как русские, живем, как русские, мы — русские. Хочется чувствовать себя человеком».

Светлана Кисленко в Подмосковье с февраля. До этого работала медсестрой в Донецке и уезжать не планировала. Пока не провела страшную ночь под обстрелами. «У детей был сильный испуг. Поэтому мы собрались буквально за 2 часа, взяли необходимые вещи и уехали. В Донецке остались мама, папа, муж. Каждый день общаемся — там также обстреливают, с водой проблемы, с электричеством перебои, — рассказала Светлана. — Родные уже проголосовали на референдуме. Теперь это делаю и я. Россия — великая держава и только от нее нам может прийти помощь».

Алла Ильинична из Горловки. Сейчас она находится в пункте временного размещения в Одинцове. Приехала сюда, как только начались боевые действия на Донбассе. «Более 8 лет назад украинская армия впервые выстрелила по своему народу. После этого она стреляла уже не в свой народ — Украина решила, что мы ей не нужны. Их президент сказал, что если вы себя не чувствуете жителями нашей страны, уезжайте в Россию. А какие мы могли испытывать чувства к Украине, которая нас 8 лет била? Единственный, кто может защитить нашу жизнь, это Россия, — сказала Алла Ильинична. — Референдум показывает, что все объединились, все хотят жить в мирной стране. Весь мир, благодаря референдуму увидит, к чему стремятся люди Донбасса, чего они сильнее всего хотят. Мы столько лет работали на территории Украины, строили заводы, дома, дороги и почему мы должны просто взять сумку и уйти? Я считаю, что мы должны уходить со своей землей».

Надежда из Лозового, пришедшая на УИК в Одинцове, рассказала, что до того, как Президент РФ объявил о начале специальной военной операции, обстрелы в их поселке только усиливались. «С 2014 года меня не покидало чувство какого-то сюрреализма, когда ты видишь, что вокруг происходят вещи, которые у нормального человека в голове просто не укладываются. Но, если раньше у меня был страх за себя, то после появления ребенка — за него. Поэтому сразу же уехала. На территорию пункта временного размещения в Подмосковье мы приехали 24 февраля, нам во всем помогали, в том числе, волонтеры, — сказала Надежда. — Самое главное сейчас — мы возвращаемся в Россию! Мои мама и папа, когда еще живы были, очень хотели этого. Сегодня они были бы рады»!

Кристина из Донецка проголосовала сегодня на избирательном участке в Балашихе. До приезда в Подмосковье она проживала в Киевском районе этого города — одном из самых обстреливаемых украинскими войсками. «Надеюсь, что все закончится, перестанут гибнуть люди, дети. Сегодня я пришла в УИК с оптимистическим настроением, с нетерпением ждем, когда Владимир Путин объявит, что мы уже в составе Российской Федерации. В Донецке у меня осталась бабушка, мама, каждый день они находятся под обстрелами. Хочется, чтобы поскорее наступил мир», — сказала Кристина.

Алевтина также сделала свой выбор в Балашихе. Женщина рассказала, что в 2014 году в ее дом в Ясиноватой прилетел снаряд — по счастливой случайности она в это время находились в гостях у детей на территории Российской Федерации. «Возвращаться после этого было уже некуда, так мы и оказались в России. Сейчас ездим, наведываем своих близких. Каждый раз приезжаешь и с болью смотришь на то, что происходит на территории Донецкой области — Ясиноватую нашу бомбят все сильнее. Поэтому сегодня я пришла на референдум, чтобы поддержать земляков, отдать свой голос. Верю, что, наконец-то, будет мир, перестанут погибать наши люди, разрушаться дома, школы, детские сады и предприятия», — сказала Алевтина.

