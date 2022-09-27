Сообщение о сбежавших мобилизованных нижегородцах оказалось недостоверным

Информация о сбежавших мобилизованных из Нижегородской области не подтвердилась

Сообщение о том, что несколько жителей Нижегородской области, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, сбежали по пути на сборный пункт в Брянской области, оказалось недостоверным.

В конце сентября житель города Кулебаки Александр Лащенкин в серии историй на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что мобилизованных из Нижегородской области решили доставить на сборный пункт в Брянской области. По его словам, поездка на автобусе заняла почти трое суток. При этом мужчины остались без еды и были вынуждены спать в неотапливаемом автобусе.

Автор публикаций также заявил, что по дороге троим мобилизованным удалось сбежать. Никаких подробностей данного инцидента он не привел, имена или другая информация о сбежавших в публикациях также не указывались.

В военном комиссариате Нижегородской области в беседе с «Коммерсантом Приволжье» опровергли информацию о побеге трех человек. Там подчеркнули, что на точку сбора в Брянской области прибыли все, кто был отправлен в команде с автором публикаций. Кроме того, в военкомате заявили, что в действительности дорога заняла не трое суток, а двое. Добираться так долго мобилизованным пришлось из-за того, что автобусы с военнослужащими идут в колонне и должны двигаться на небольшой скорости.

В военкомате также пояснили, что до всех мобилизованных была донесена информация о необходимости взять в дорогу продукты, однако некоторые «вместо еды набрали водки». В свою очередь председатель Нижегородской областной молодежной организации «Наследие» Павел Массов также указал, что в памятках к повесткам говорилось о необходимости взять с собой еду. При этом он добавил, что «вопрос с продуктами вообще не стоял», так как мобилизованных провожали жены и матери, которые «ребят на неделю вперед нагружали».

Публикация не получила широкого охвата в СМИ, однако распространялась в соцсетях. В частности, публикации с соответствующим содержанием появлялись в пабликах во «ВКонтакте» (1, 2, 3, 4) и «Одноклассниках». При этом в ряде СМИ вышли сообщения с опровержением данной информации.

