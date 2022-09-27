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В Турции две женщины напали на полицейский участок и убили офицера

Hurriyet: в Турции офицер погиб в результате нападения двух женщин на полицейский участок

Фото: Murad Sezer / Reuters

В районе Мезитли провинции Мерсин в Турции две женщины напали на полицейский участок и убили офицера правоохранительных органов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, его слова передает Hurriyet.

Глава турецкого МВД рассказал, что атака произошла около 22:45 по местному времени. По его словам, между нападавшими женщинами и полицейскими завязалась перестрелка, в результате которой два офицера пострадали. Один из них позже скончался в больнице от полученных ранений.

«В результате столкновения нападавшие также получили ранения, после чего привели в действие взрывные устройства, которые находились у них в рюкзаках», — уточнил Сойлу. Он обвинил в нападении террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции экстремистской организацией и запрещена.

16 августа сообщалось, что разведка Турции ликвидировала в Сирии одного из лидеров РПК, руководившего подразделениями боевиков в приграничном районе Камышлы. Мухсин Яган, известный по кличке Диджвар Силопи, стал шестым представителем руководства РПК, ликвидированным спецслужбами Турции.

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Виктория Кондратьева
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