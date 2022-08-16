Разведка Турции ликвидировала в Сирии одного из лидеров РПК

Турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров Рабочей партии Курдистана в Сирии

Турецкая разведка ликвидировала в Сирии одного из лидеров запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), руководившего подразделениями боевиков в приграничном районе Камышлы. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в спецслужбах.

Мухсин Яган, известный по кличке Диджвар Силопи, стал шестым представителем руководства РПК, ликвидированным спецслужбами Турции. Отмечается, что он участвовал в планировании и совершении ряда терактов на турецкой границе.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. «Начинается новая фаза формирования [в Сирии] "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.