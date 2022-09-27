Россияне стали платить миллионы рублей за частные самолеты на фоне мобилизации

The Guardian: в Москве резко вырос спрос на частные самолеты на фоне мобилизации

В Москве резко вырос спрос на частные самолеты на фоне частичной мобилизации на территории России. Соответствующую информацию приводит The Guardian.

Отмечается, что пытающиеся улететь из страны преимущественно в Армению, Турцию и Азербайджан состоятельные россияне стали платить за места на данных воздушных судах от 20 тысяч до 25 тысяч фунтов стерлингов (от 1,3 до 1,6 миллиона рублей). При этом указывается, что стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от 80 тысяч до 140 тысяч фунтов стерлингов (от 5 до 9 миллионов рублей), что в разы превышает стандартные цены на подобные услуги.

Глава организующей чартерные рейсы компании FlightWay Эдуард Симонов заявил об увеличении количества запросов на полеты в один конец в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай в 50 раз. «Ситуация на данный момент абсолютно безумная. Ранее мы получали по 50 запросов в день, а сейчас — около пяти тысяч», — рассказал директор авиаброкера «Ваш чартер» Евгений Быков.

Ранее стало известно, что аэропорт Тюмени первый в стране ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за частичной мобилизации. Отмечается, что мужчины должны предоставить справку из военкомата для вылета по заграничным направлениям. На внутренние рейсы требование не распространяется.