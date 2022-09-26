Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Первый аэропорт России ввел ограничения на вылет за границу для мужчин

Тюменский аэропорт Рощино ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за мобилизации

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Аэропорт Тюмени первый в стране ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за частичной мобилизации. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что мужчины должны предоставить справку из военкомата для вылета по заграничным направлениям. На внутренние рейсы требование не распространяется.

«Сейчас военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина», — уточнили в пресс-службе Рощино.

Ранее в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян из-за объявления о начале частичной мобилизации в стране не вводились.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала с поличным японского консула за шпионаж
Один человек погиб в результате удара по паромной переправе в Херсоне
Минобороны ответило на вопрос об ограничении передвижений во время мобилизации
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Глава ООН призвал страны мира «сделать шаг назад» в ядерной риторике
В российском регионе отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан
Американский хоккеист пожалел об отъезде из КХЛ
Подрядчик Пентагона из-за дефицита начал вынимать чипы из старых радиоприемников
Описано влияние перемен во власти Италии на отношения с Россией
Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.