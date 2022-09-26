Первый аэропорт России ввел ограничения на вылет за границу для мужчин

Тюменский аэропорт Рощино ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за мобилизации

Аэропорт Тюмени первый в стране ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за частичной мобилизации. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что мужчины должны предоставить справку из военкомата для вылета по заграничным направлениям. На внутренние рейсы требование не распространяется.

«Сейчас военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина», — уточнили в пресс-службе Рощино.

Ранее в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что дополнительные ограничения на выезд за границу для россиян из-за объявления о начале частичной мобилизации в стране не вводились.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.