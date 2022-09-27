Звезда «Дома-2» рассказала о переезде в квартиру в Турции

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала о переезде в квартиру в Турции вместе с семьей

Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о том, что в скором времени с мужем и детьми переедет в собственную квартиру в Турции. Новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам блогерши, недвижимость была куплена на стадии постройки в 2020 году. Пынзарь и ее супруг собираются начать обустройство квартиры и готовятся к покупке необходимой мебели и техники. Пынзарь призналась поклонникам, что гордится собой за то, что может обеспечить своим детям комфортную жизнь и хорошее образование в теплой стране.

Муж Дарьи, Сергей, владеет компанией, которая занимается строительством домов из структурно-изоляционных панелей. Кроме того, оба супруга помогают клиентам с покупкой и арендой недвижимости в турецкой Аланье.

В июне сестра Ольги Бузовой Анна сообщила о том, что решила приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций. Блогер отметила, что она и ее возлюбленный Константин уже присмотрели несколько вариантов на турецком курорте Фетхие, однако планируют продолжить поиски в Аланье.