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Стали известны промежуточные результаты голосования на референдумах

Счетные комиссии опубликовали первые итоги голосования по присоединению к России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Стали известны промежуточные результаты голосования на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Опубликованные счетными комиссиями данные приводит РИА Новости.

В ДНР после обработки 51,83 процента голосов за присоединение к России проголосовали 98,63 процента. В ЛНР цифра чуть ниже — 97,93 процента после обработки 51,76 процента голосов.

В Запорожской области, согласно первым итогам, за вхождение в состав России проголосовали 97,74 процента избирателей (обработано 57 процентов голосов). В Херсонской области за эту идею высказались 96,30 процента (53 процента голосов обработано).

Референдумы в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились. ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) дал право решать вопрос о времени окончания работы комиссиям на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.

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Варвара Кошечкина
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