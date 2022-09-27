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Названы разрушающие зубную эмаль продукты

Стоматолог Конников рассказал о разрушающих зубную эмаль продуктах

Фото: Pixabay

Стоматолог высшей категории Олег Конников в беседе с Ura.ru назвал продукты, которые повышают кислотность в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и разрушают зубную эмаль. По его словам, в число таких продуктов входят лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубника, ежевика, болгарский перец, а также цитрусовые.

«Все, что имеет повышенную кислотность, отражается на всем ЖКТ и на эмали зубов. Если у нее есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягченной, налет легче будет накладываться, и это сложнее потом будет убрать», — рассказал врач.

Он добавил, что неправильный прикус и нарушение гигиены также могут привести к проблемам с эмалью. Специалист также посоветовал не пользоваться зубными щетками слишком долго, а при чистке зубов не давить на них слишком сильно.

Ранее стоматолог-терапевт Оксана Дыбова рассказала, что повышенная чувствительность зубов возникает при употреблении холодной, сладкой или кислой пищи, однако истинной причиной проблемы является не еда, а заболевания ротовой полости, включая кариес или пульпит.

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Марина Совина
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