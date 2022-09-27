В Мариуполе задержали подозреваемую в подготовке теракта на референдуме

МВД ДНР задержало девушку, пытавшуюся совершить теракт на референдуме в Мариуполе

В Мариуполе была задержана девушка, которая пыталась совершить теракт на референдуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Донецкой народной республики (ДНР).

«Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб», — заявил собеседник агентства.

Задержанная Ирина Навальная дала признательные показания. Она планировала установить взрывное устройство около здания местной администрации.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Они продлятся до 27 сентября включительно. В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав РФ.