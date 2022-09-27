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Дизайнер назвал альтернативу устаревшим сочетающимся прикроватным тумбочкам

The Sun: одну из прикроватных тумбочек в спальне можно заменить «гнездующимися» столиками

Фото: Bed Kings / The Sun

Одну из прикроватных тумбочек в спальне можно заменить парой так называемых «гнездующихся» столиков, рассказал дизайнер Феникс Грей. Альтернативу устаревшим сочетающимся прикроватным тумбочкам он назвал в беседе с The Sun.

Дизайнер признался, что не любит комплекты мебели и не покупает заведомо сочетающиеся предметы интерьера. Он посоветовал подбирать для жилья предметы мебели, которые дополняют друг друга, однако не выглядят сделанными в одном стиле.

Грей порекомендовал заменить одну из прикроватных тумбочек «гнездующимися» столиками — парой близко стоящих небольших журнальных столов, один из которых ниже другого. У самого дизайнера с одной стороны кровати стоит тумбочка цвета грецкого ореха, а с другой — латунные столики.

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Александра Лисица
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