Пьяный россиянин зарезал сына во время ссоры и попал под следствие

В Томске осудят 61-летнего отца, зарезавшего 40-летнего сына во время ссоры

Октябрьский районный суд Томска рассмотрит дело 61-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 40-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле пьяный фигурант поссорился с сыном и ударил его несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 26-летний россиянин зарезал 45-летнего отца в его день рождения. Мужчина сначала избил родителя, а после несколько раз ударил его ножом в грудь.