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Душевнобольной россиянин зарезал отца в его день рождения

В Подмосковье 26-летний душевнобольной мужчина зарезал 45-летнего отца в его день рождения

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье 26-летний россиянин зарезал 45-летнего отца в его день рождения. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает «РЕН ТВ».

По данным телеканала, преступление было совершено вечером 21 сентября в доме на улице Профсоюзной. Мужчина сначала избил родителя, а после несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.

Известно, что подозреваемый ранее был судим за кражу. Также он проходил лечение в психиатрической больнице. По факту убийства было возбуждено дело.

4 мая сообщалось, что пьяный полицейский зарезал своего отца в Подмосковье.

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Елизавета Новикова
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