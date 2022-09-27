Режиссер Алексей Учитель назвал неэтичным отказ России от участия в «Оскаре»

Алексей Учитель призвал обсудить отказ от выдвижения российского фильма на «Оскар»

Режиссер Алексей Учитель назвал неэтичным отказ России от участия в кинопремии «Оскар» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Кинематографист призвал обсудить отказ от выдвижения российского фильма. Он заявил, что ему хотелось бы знать, кто из членов Российской киноакадемии принимал такое решение. По его словам, в настоящее время необходимо показать существование российского кино.

«Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично. На мой взгляд, эту ситуацию нужно немедленно исправить», — считает Учитель.

26 сентября на сайте Российской киноакадемии появилось сообщение о том, что в 2022 году страна не будет выдвигать свой фильм на «Оскар». После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост. Он назвал такие действия неправомерными и возмутился тем, что с ним не только не посоветовались, но и не сообщили о сложившейся ситуации.