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США отправили в Восточную Азию самый современный надводный корабль

CNN: ВМС США отправили в Восточную Азию самый современный надводный корабль Zumwalt

Фото: Joel Page / Reuters

ВМС США отправили в Восточную Азию самый современный надводный корабль с целью подготовки почвы для возможного развертывания американских гиперзвуковых ракет в этом регионе. Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что корабль Zumwalt является первым в классе трех многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами, которые, по словам ВМС, «создают новый уровень сложности боевого пространства для потенциальных противников».

«В Тихом океане одним из таких потенциальных противников, очевидно, является Китай, и Zumwalt наверняка привлечет внимание Пекина», — считает автор статьи Брэд Лендон.

В августовском отчете Военно-морского института США говорится, что в следующем году Zumwalt будет модернизирован, чтобы в него можно было вместить пентагоновский Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) — систему вооружения, в которой используется ракетный двигатель-ускоритель для запуска ракет с гиперзвуковой скоростью.

По словам американских военных, Zumwalt «играет неотъемлемую роль в поддержании и обеспечении уверенности наших союзников и партнеров в регионе».

Ранее телеканал Fox News заявил о присутствие китайских лоббистах в команде президента США Джо Байдена.

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Татьяна Антоненко
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