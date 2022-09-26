Стало известно о китайских лоббистах в команде Байдена

Fox News назвал сотрудничающую с Байденом экологическую группу NRDC лоббистами Китая

Крупная американская проэкологическая группа «Совет по защите природных ресурсов» (NRDC), сотрудничающая с командой президента США Джо Байдена, может быть лоббистом интересов Китая в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на расследование наблюдательной группы Protect the Public's Trust.

По информации СМИ, NRDC активно консультируется с посланником Байдена по вопросам климата Джоном Керри, главы этой некоммерческой организации приходят на встречи в Белый дом. Fox News также заявил, что экс-президент НКО Джина Маккарти была у Байдена «царем климата» с января 2021 года по январь 2022.

Однако NRDC также с 1990-х годов активно принимает участие в климатических проектах правительства КНР. Кроме того утверждается, что несколько высокопоставленных участников организации «работали на Коммунистическую партию Китая (КПК) или спонсируемые китайским государством учреждения».

В настоящий момент, активы некоммерческой NRDC составляют более 450 миллионов долларов. Организация практически не высказывается на тему углеродных выбросов в КНР (Китай — мировой лидер по количеству загрязняющих атмосферу выбросов). При этом НКО часто отмечает экологические инициативы официального Пекина.