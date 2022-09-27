В России подсчитали количество активных интернет-пользователей

FinExpertiza: число активных интернет-пользователей в России выросло на треть с 2017 года

Количество активных интернет-пользователей (тех, кто заходил в сеть ежедневно или почти каждый день) в России с 2017-го по 2021 год выросло более чем на треть, или на 24 миллиона человек. При этом доля пользователей старше 60 лет увеличилась в 2,5 раза, а доля молодых пользователей сети, напротив, сократилась на четверть, сообщила «Ленте.ру» аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В 2021 году доля активных пользователей интернета, то есть тех, кто заходил в сеть каждый день или почти каждый день, составила 76,7 процента от всего населения старше 15 лет. Пять лет назад активных интернет-пользователей было немногим более половины населения — 56,2 процента», — говорится в сообщении. В абсолютном выражении число активных пользователей выросло на 24,1 миллиона человек, подсчитали аналитики. Согласно данным специалистов, в 2021 году практически ежедневно интернетом пользовались 92,3 миллиона россиян.

«За последние годы значительно поменялась возрастная структура интернет-аудитории: в 2017 году наибольшая доля приходилась на молодежь от 15 до 34 лет — 50,7 процента, но по итогам 2021 года она сократилась до 37,7 процента, то есть почти на четверть», — добавили в компании. Эксперты связывают уменьшение доли молодых пользователей не только с демографическими причинами, но и с ростом популярности интернета у старшего поколения.

«И если доля пользователей среднего возраста от 35 до 59 лет показала довольно незначительный рост — на 5,1 процентных пункта до 48,7 процента, то доля ежедневных пользователей среди пенсионеров от 60 лет и старше выросла в 2,5 раза, до 13,6 процента. Это связано не только с демографически обусловленным старением населения, но и ростом популярности интернета среди зрелой и возрастной аудитории, а также повышением уровня общей компьютерной грамотности», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Наибольший рост количества активных пользователей сети зафиксирован в Чечне (на 121,5 процента, то есть более чем в два раза), Ленинградской области (на 58,2 процента), Дагестане (на 58 процентов), Ульяновской области (на 57,5 процента), Рязанской области (на 55,9 процента).

Больше всего ежедневных интернет-пользователей насчитали в Ямало-Ненецком автономном округе (94,3 процента населения от 15 лет и старше), Чечне (93,7 процента), Ханты-Мансийском автономном округе (90,6 процента), Чукотском автономном округе (89,2 процента) и Магаданской области (88,5 процента). Меньше всего активных пользователей в Тверской области (61,5 процента), Липецкой области (61,6 процента), Марий Эл и Новгородской области (по 64,2 процента), Калужской области (65 процентов) и Рязанской области (65,6 процента).

В январе платформа по работе с блогерами Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe в ходе опроса выяснили, какое количество россиян зависимы от социальных сетей. В ходе опроса 12 процентов юзеров в возрасте от 18 до 55 лет сообщили, что круглосуточно пользуются соцсетями.

