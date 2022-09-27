Опубликовано видео с места утечки на «Северном потоке» в Балтийском море

Минобороны Дании показало видео утечки на трубопроводе «Северный поток» в Балтийском море

Минобороны Дании показало видео с места утечки газа на трубопроводе «Северный поток» в Балтийском море. Соответствующая запись была опубликована в Twitter-аккаунте ведомства.

На размещенных в сети кадрах видно, как поверхность воды на нескольких участках шириной в сотни метров активно бурлит. В министерстве пояснили, что всего зафиксировано три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».

Ранее шведское издание svt.se информировало, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва. Один из них произошел ночью, а другой — вечером понедельника, 26 сентября.

Компания-оператор Nord Stream AG констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно. В Германии предположили, что речь может идти о целенаправленной диверсии, это не исключал и Кремль.