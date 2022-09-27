Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей

Власти Удмуртии заявили, что пострадавших при стрельбе детей перевели из реанимации

Пострадавших при стрельбе в ижевской школе №88 детей, которые находятся в больницах Удмуртии, перевели из реанимаций в отделения. Об этом заявила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

«В больницах республики остаются восемь детей, пострадавших во время происшествия в ижевской школе №88. (...) Никто из маленьких пациентов не находится в реанимации, все переведены в отделения хирургии и травматологии», — сказала представитель власти, отметив, что специалисты оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

На данный момент, добавила Пинчук, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а их родителям предоставлена возможность находиться рядом с ними.

О стрельбе в Ижевске стало известно 26 сентября. Напавшим на школу №88 оказался выпускник учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. Погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. 15 пострадавших были доставлены спецбортом в Москву, где их распределили по столичным больницам.