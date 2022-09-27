Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей

Власти Удмуртии заявили, что пострадавших при стрельбе детей перевели из реанимации

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Пострадавших при стрельбе в ижевской школе №88 детей, которые находятся в больницах Удмуртии, перевели из реанимаций в отделения. Об этом заявила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

«В больницах республики остаются восемь детей, пострадавших во время происшествия в ижевской школе №88. (...) Никто из маленьких пациентов не находится в реанимации, все переведены в отделения хирургии и травматологии», — сказала представитель власти, отметив, что специалисты оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

На данный момент, добавила Пинчук, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а их родителям предоставлена возможность находиться рядом с ними.

О стрельбе в Ижевске стало известно 26 сентября. Напавшим на школу №88 оказался выпускник учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. Погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. 15 пострадавших были доставлены спецбортом в Москву, где их распределили по столичным больницам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Госдеп США заявил об отсутствии интереса в диверсии на «Северном потоке»
В Запорожье назвали предварительные итоги референдума
Названы самые популярные страны для переезда у россиян
Иностранца осудили на 16 лет за убийство сотрудницы российского салона массажа
Названа дата проведения крупнейшей игровой выставки
Мужчина разгромил ресторан из-за шутки официанта по поводу его лысины
Необычный способ разрешения конфликта в самолете восхитил пользователей сети
В Северной Осетии решили ограничить въезд машин из других регионов
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей
Исмаилов подрался с экс-чемпионом UFC во время пресс-конференции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.