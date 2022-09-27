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Пострадавших после стрельбы в ижевской школе распределят по больницам в Москве

Власти Удмуртии заявили, что пострадавших из Ижевска распределят по пяти больницам Москвы

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Спецборт МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших после стрельбы в школе №88 в Ижевске. Их распределят по пяти столичным больницам. Об этом заявила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в Telegram-канале.

Она пояснила, что двое взрослых будут доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Десятерых пострадавших детей будут лечить медики в Российской детской клинической больницы.

Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко, Детская городская клиническая больница №9 имени Сперанского и Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии примут еще по одному маленькому пациенту, заверила представительница властей.

О трагедии в Ижевске стало известно 26 сентября. Напавшим на школу №88 оказался выпускник учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. Погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние.

Глава Удмуртии Александр Бречалов после произошедшего объявил в регионе трехдневный траур.

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Анна Щербакова
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