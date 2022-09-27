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Сотрудника турфирмы задержали за поджог здания администрации в Тольятти

В Тольятти 35-летнего менеджера турфирмы задержали за поджог здания администрации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тольятти 35-летнего менеджера туристической фирмы «Луч» задержали за поджог здания местной администрации, сообщает Telegram-канал SHOT. Таким образом россиянин хотел выразить протест.

В ночь на 22 сентября мужчина бросил в здание на Белорусской коктейль Молотова. В результате загорелась входная дверь, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

После задержания поджигателя поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестный поджег пункт полиции на Сахалинской улице, в котором находились двое сотрудников МВД.

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Елизавета Новикова
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