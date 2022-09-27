Звезда «Игры Престолов» рассказала о травматичных отношения с отцом
Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра Престолов», в подкасте The Diary of a CEO откровенно рассказала о травматичных отношениях с отцом.
В своих ответах кинозвезда упомянула, что ее родители разошлись, когда ей было четыре месяца. По ее словам, мать буквально сбежала от отца.
«В детстве, до восьми лет, у меня были травматичные отношения с отцом. Не хочу слишком углубляться в это, потому что это касается моих братьев, сестер и всей моей семьи», — рассказала Уильямс в слезах. Она подчеркнула, что подобный опыт взаимодействия с родителем погубил ее детство.
Уточняется, что в возрасте восьми лет актриса оборвала связь со своим отцом. Свое детство она провела в городе Сомерсет, Англия, со своей матерью Хилари и тремя братьями и сестрами — Джеймсом, Бет и Тедом.
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