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Звезда «Игры Престолов» рассказала о травматичных отношения с отцом

Звезда «Игры Престолов» Мэйси Уильямс рассказала о травматичных отношения с отцом

Фото: Kate Munsch / Reuters

Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра Престолов», в подкасте The Diary of a CEO откровенно рассказала о травматичных отношениях с отцом.

В своих ответах кинозвезда упомянула, что ее родители разошлись, когда ей было четыре месяца. По ее словам, мать буквально сбежала от отца.

«В детстве, до восьми лет, у меня были травматичные отношения с отцом. Не хочу слишком углубляться в это, потому что это касается моих братьев, сестер и всей моей семьи», — рассказала Уильямс в слезах. Она подчеркнула, что подобный опыт взаимодействия с родителем погубил ее детство.

Уточняется, что в возрасте восьми лет актриса оборвала связь со своим отцом. Свое детство она провела в городе Сомерсет, Англия, со своей матерью Хилари и тремя братьями и сестрами — Джеймсом, Бет и Тедом.

Ранее сообщалось о том, что исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» женился.

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Дениза Мацаева
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