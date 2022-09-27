В РПЦ призвали россиян отказаться от покупки свечи «Забудь меня, военкомат»
Россиянам следует отказаться от покупки товаров, подобных эзотерической свече «Забудь меня, военкомат», информация о продаже которой распространилась ранее в сети. С таким призывом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, к подобным продажам необходимо относиться с отвращением.
«Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности, парализации свободы человека, угнетения его воли и, в конечном счете, средством потери человеческого облика», — пояснил представитель РПЦ.
Кипшидзе также подчеркнул, что недобросовестные коммерсанты используют любой повод, чтобы заработать.
Объявление о продаже свечи «Забудь меня, военкомат», которая, согласно утверждениям продавца, якобы помогает избежать призыва, появилось на сайте магазина эзотерики в Тюмени. В описании товара указано, что он «замораживает» отношения с военкоматом и притягивает в жизнь «благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации».
«Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется», — сказано в тексте. Стоимость одной свечи бордового цвета с изображением звезды и золотистым напылением составляет 750 рублей. В Ura.ru пытались уточнить, за счет чего указанный способ должен работать, однако в магазине проигнорировали запрос издания.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.