В РПЦ призвали россиян отказаться от покупки свечи «Забудь меня, военкомат»

Представитель РПЦ Кипшидзе призвал не покупать свечи «Забудь меня, военкомат»

Россиянам следует отказаться от покупки товаров, подобных эзотерической свече «Забудь меня, военкомат», информация о продаже которой распространилась ранее в сети. С таким призывом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, к подобным продажам необходимо относиться с отвращением.

«Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности, парализации свободы человека, угнетения его воли и, в конечном счете, средством потери человеческого облика», — пояснил представитель РПЦ.

Кипшидзе также подчеркнул, что недобросовестные коммерсанты используют любой повод, чтобы заработать.

Объявление о продаже свечи «Забудь меня, военкомат», которая, согласно утверждениям продавца, якобы помогает избежать призыва, появилось на сайте магазина эзотерики в Тюмени. В описании товара указано, что он «замораживает» отношения с военкоматом и притягивает в жизнь «благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации».

«Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется», — сказано в тексте. Стоимость одной свечи бордового цвета с изображением звезды и золотистым напылением составляет 750 рублей. В Ura.ru пытались уточнить, за счет чего указанный способ должен работать, однако в магазине проигнорировали запрос издания.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.