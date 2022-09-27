Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы главные тренды зимы 2022 года

Редакторы журнала Grazia назвали шубы из искусственного меха трендом зимы 2022 года

Фото: Matteo Rossetti / Mondadori Portfolio / Getty Images

Редакторы журнала Grazia назвали главные тренды зимы 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, актуальными станут дубленки, юбки длины макси, шубы из искусственного меха и свитера в клетку. В последнем случае эксперты посоветовали обратить внимание на крупные принты.

Помимо прочего, модными также окажутся трикотажные платья длины миди, пиджаки в полоску и пуховики-халаты. По словам специалистов, подобная верхняя одежда не сковывает движения при носке и под нее можно носить объемные шерстяные свитеры.

В заключение авторы статьи отметили, что зимой можно сочетать в одном образе несколько вещей, которые изготовлены из кожи. При этом фактура данного материала может быть как и классической матовой, так и глянцевой, пояснили журналисты.

Ранее в сентябре российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова перечислила главные тренды осени 2022 года. В первую очередь специалистк порекомендовала обратить внимание на одежду и украшения в стиле вестерн, который также называют ковбойским. Кроме того, популярность обрел и преппи — стиль студентов элитных колледжей, для которого характерны юбки в складку, платья-трапеции, ботфорты и ботильоны на устойчивом каблуке и платформе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие
Российский подросток принял наркотики и вонзил нож в шею 14-летней школьнице
Медведев указал на «военный угар и наркотические сны» у властей Украины
Сотрудника турфирмы задержали за поджог здания администрации в Тольятти
Медбрата отстранили от работы за проведение религиозных ритуалов над пациентом
Опубликованы последние данные о погибших и пострадавших после стрельбы в Ижевске
В Госдуму внесли защищающие мобилизованных от долгов по ЖКХ поправки
Найден способ снизить давление с помощью упражнений
Карлсен обвинил американского шахматиста в жульничестве
Умер первый музыкальный комментатор СССР и музыковед Лев Гинзбург
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.