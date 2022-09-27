Названы главные тренды зимы 2022 года

Редакторы журнала Grazia назвали шубы из искусственного меха трендом зимы 2022 года

Редакторы журнала Grazia назвали главные тренды зимы 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, актуальными станут дубленки, юбки длины макси, шубы из искусственного меха и свитера в клетку. В последнем случае эксперты посоветовали обратить внимание на крупные принты.

Помимо прочего, модными также окажутся трикотажные платья длины миди, пиджаки в полоску и пуховики-халаты. По словам специалистов, подобная верхняя одежда не сковывает движения при носке и под нее можно носить объемные шерстяные свитеры.

В заключение авторы статьи отметили, что зимой можно сочетать в одном образе несколько вещей, которые изготовлены из кожи. При этом фактура данного материала может быть как и классической матовой, так и глянцевой, пояснили журналисты.

Ранее в сентябре российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова перечислила главные тренды осени 2022 года. В первую очередь специалистк порекомендовала обратить внимание на одежду и украшения в стиле вестерн, который также называют ковбойским. Кроме того, популярность обрел и преппи — стиль студентов элитных колледжей, для которого характерны юбки в складку, платья-трапеции, ботфорты и ботильоны на устойчивом каблуке и платформе.