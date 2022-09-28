Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Египте

Россияне могут отдохнуть осенью на курортах Египта минимум за 55 тысяч рублей

Россиянам предложили провести отпуск в Египте по сниженной цене: авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября запускает ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об уменьшении стоимости туров стало известно информационному агенству «Хабаровский край сегодня».

Представитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Валентина Асеева отметила, что если для отдыха в октябре россияне чаще выбирают Турцию, то в ноябре, когда море в Анталии охлаждается, предпочтение отдается Египту. При этом, по словам специалиста, в последнее время стоимость туров на курорты Египта заметно снизилась: на падение цены повлиял курс доллара и сократившийся турпоток на фоне геополитической ситуации в России.

Так, провести десятидневный отпуск на курортах Красного моря в трехзвездочном отеле по системе «все включено» с вылетом из Москвы осенью россияне могут минимум за 55 тысяч рублей на человека. Десятидневная путевка с размещением в гостинице категории три звезды обойдется одному туристу от 70 тысяч рублей.

Ранее россиянка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». Она пожаловалась на повышение цен и активное навязывание платных услуг.

